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03 Жовтень 2017, Київ 14:34
Новини | Міжнародні

У Росії прихильники Навального подають заявки на масові акції 7 жовтня

Олексій Навальний у Новосибірську, вересень 2017 року

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального 3 жовтня в різних містах Росії подають заявки про намір 7 жовтня провести масові пікети із закликом звільнити опозиціонера з-під адміністративного арешту і допустити його на вибори президента Росії. Із закликом до таких дій виступив штаб опозиціонера.

Навальний і начальник його штабу Леонід Волков 2 жовтня були відправлені під адміністративний арешт строком на 20 діб кожний, їх визнали винними в закликах до участі в неузгоджених акціях.

Сам Навальний 7 жовтня збирався провести зустріч із прихильниками в Петербурзі. Він стверджує, що зустріч узгоджена. Влада Петербурга каже, що це не так, і що акції прихильників Навального в центрі міста взагалі узгоджуватися не будуть.

7 жовтня – день народження президента Росії Володимира Путіна, йому виповнюється 65 років. Навальний назвав свій арешт «подарунком Путіну на ювілей».

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