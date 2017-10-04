Росія: в Петербурзі підтвердили заборону мітингу Навального, він закликав виходити 7 жовтня по всій країні

У Росії суд у місті Санкт-Петербурзі відхилив скаргу прихильників опозиціонера і борця з корупцією Олексія Навального на відмову міської влади узгодити мітинг на 7 жовтня в центрі міста.

Міська влада відмовилася раніше узгоджувати акцію в центрі міста, на площі Марсове Поле, але Навальний заявляв, що все одно вважає її законною, бо мерія не прислала відповідь-відмову на його повідомлення у визначений термін.

Олексій Навальний, який нині перебуває під 20-денним адміністративним арештом, раніше 4 жовтня закликав своїх прихильників по всій Росії вийти на мітинги 7 жовтня, на день народження президента Росії Володимира Путіна. Мітинг у Санкт-Петербурзі, другому найбільшому місті Росії, він назвав головним.

Зокрема, він закликав виходити на акцію і у столиці Москві, де міська влада теж відмовилася узгодити мітинг у центрі міста, на Пушкінській площі. Навальний закликає натомість пройти ходою Тверською вулицею, що перетинає Пушкінську площу, і стверджує, що така акція буде законною.

У штабі опозиціонера сподіваються, що акції на його підтримку, з вимогами звільнити Навального з-під адмінарешту і допустити його до участі у виборах президента 2018 року, пройдуть 7 жовтня приблизно у 80 містах Росії, де діють його місцеві штаби.

Сам опозиціонер, а також голова його загальноросійського штабу Леонід Волков нині відбувають 20 діб адміністративного арешту. Суди в Москві 2 жовтня визнали їх винними в «неодноразових закликах до участі в неузгодженому публічному заході». Обох притягли до відповідальності після мітингу 29 вересня в Нижньому Новгороді – там міська влада спершу дозволила його, потім заборонила, але Навальний заявив, що все одно вважає захід узгодженим.

Олексій Навальний уже заявив, що має намір балотуватися на посаду президента Росії на виборах 2018 року, хоча офіційно виборча кампанія ще не починалася. Навальний також заявляє, що влада Росії боїться його і хоче зірвати його кампанію.

Свій нинішній арешт він назвав «подарунком на ювілей» президентові Росії Володимирові Путіну, якому 7 жовтня сповниться 65 років.

У Кремлі у відповідь нагадали, що публічні заклики на «несанкціоновані заходи і мітинги» суперечать законодавству. «Безумовно, ті, хто виступає з такими закликами, притягаються до відповідальності відповідно до закону», – сказав 3 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

У Центральній виборчій комісії Росії вже не раз заявляли, що Навальний узагалі не матиме права балотуватися, бо має непогашені судимості.