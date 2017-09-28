Російський опозиціонер Навальний заявляє про блокування владою мітингу в Санкт-Петербурзі

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний заявив, що органи влади Санкт-Петербурга неодноразово відмовили йому в наданні місця в центрі міста зустрічі з прихильниками 7 жовтня.

На своєму сайті 27 вересня Навальний повідомив, що влада запропонувала йому організувати захід на околиці міста, яка, на думку політика, не підходить для потенційно численного зібрання.

Представник влади Санкт-Петербурга Андрій Краснов скзав московській радіостанції «Ехо Москви», що прихильники Навального є «провокаторами» і не повинні отримати майданчик у центрі міста.

Навальний вказав, що планує ще раз подати заявку на зустріч на Марсовому полі. Якщо і цей запит буде відхилений, додав політик, він проведе «мирну процесію» на центральній, Двірцевій площі Санкт-Петербурга.

Олексій Навальний планує брати участь у виборах президента Росії в 2018 році, хоча влада незмінно заявляє, що він не може бути допущений до участі в кампанії. Він проводить агітаційний тур по Росії. Навальний уже зустрівся з жителями Єкатеринбурга, Мурманська, Омська, Новосибірська та інших міст Росії. У мітингах брали участь тисячі людей.