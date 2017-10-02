Росія: опозиціонера Навального засудили до 20 діб адмінарешту

У Росії Симоновський суд у столиці Москві засудив опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального до 20 діб адміністративного арешту. Його визнали винним у «неодноразових закликах до участі в неузгодженому публічному заході», повідомляє з зали суду кореспондент Радіо Свобода.

Опозиціонер у відповідь назвав цей вирок «подарунком на ювілей» президентові Росії Володимирові Путіну і закликав своїх прихильників прийти на мітинг, що планувався як зустріч із Навальним, у Санкт-Петербурзі 7 жовтня, в день народження Путіна.

Олексій Навальний уже заявив, що має намір балотуватися на посаду президента Росії на виборах 2018 року, хоча офіційно виборча кампанія ще не починалася. Останнім часом він їздить Росією для зустрічей зі своїми потенційними виборцями і відвідав уже низку міст, де його вітали сотні чи й тисячі прихильників.

Але 29 вересня, напередодні такої зустрічі в Нижньому Новгороді, Навального вранці затримали в Москві. Він передав прихильникам заклик усе одно прийти на мітинг у Нижньому Новгороді. Його відпустили лише ввечері і викликали до суду в Москві на 2 жовтня в адміністративній справі про порушення порядку організації мітингу, йому могло загрожувати до 30 діб адмінарешту. Зустріч кількохсот прихильників Навального все одно відбулася тоді в Нижньому Новгороді без його участі, хоча міська влада, яка спершу узгодила захід, потім заявила про його заборону; команда опозиціонера заявила, що, з її погляду, мітинг усе одно залишився законним, бо заборона надійшла запізно.

На 7 жовтня він планував таку зустріч у Санкт-Петербурзі, другому найбільшому місті Росії. Там міська влада відмовилася узгоджувати акцію в центрі міста, на площі Марсове Поле, але Навальний усе одно вважає її законною, бо мерія не прислала відповідь-відмову на його повідомлення у визначений термін, і закликає прихильників узяти в ній участь.

Навальний також заявляє, що влада Росії боїться його і хоче зірвати його кампанію.

У Центральній виборчій комісії Росії вже не раз заявляли, що Навальний узагалі не матиме права балотуватися, бо має непогашені судимості.