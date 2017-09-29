Росія: у поліції заявляють про складення адмінпротоколу на Навального

На затриманого 29 вересня в Москві російського опозиціонера Олексія Навального поліцейські склали протокол про адміністративне порушення за неодноразові заклики до участі в неузгоджених акціях, повідомили в прес-службі управління поліції столиці Росії. За повідомленням, матеріали справи найближчим часом будуть направлені до суду.

Покарання за повторне порушення встановленого порядку організації або проведення публічного заходу передбачає до 30 діб арешту або штраф від 150 тисяч до 300 тисяч рублів.

Сам Навальний написав у Twitter, що наразі ніякого протоколу йому не вручили.

Олексій Навальний був затриманий вранці 29 вересня в Москві в під’їзді свого будинку, коли він збирався їхати на вокзал, щоб вирушити в Нижній Новгород, де був запланований мітинг політика. Мерія міста спочатку погодила акцію, однак напередодні оголосила, що на цьому майданчику буде проводитися спортивний фестиваль. Навальний назвав дії мерії незаконними і закликав прихильників зібратися на мітинг.

Опозиціонер заявив про намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. На даний час він проводить агітаційний тур містами країни. Навальний вже побував у шести містах. Від 29 вересня до 1 жовтня він планував провести мітинги в Нижньому Новгороді, Оренбурзі і Архангельську.