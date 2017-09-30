Російський опозиціонер Навальний провів мітинг в Оренбурзі після свого звільнення з-під варти

Російський опозиціонер Олексій Навальний у суботу провів в Оренбурзі передвиборний мітинг, передає російська служба Радіо Свобода. На акцію, за різними підрахунками, прийшли від 800 до 1500 осіб.

Навальний прилетів в Оренбург у суботу вранці. Напередодні була запланована його зустріч з жителями Нижнього Новгорода, але вранці в п'ятницю опозиціонер був затриманий в Москві і звільнений тільки увечері. Відповідаючи на запитання журналістів, які прибули до поліції, політик пообіцяв продовжити свою передвиборчу кампанію у російських регіонах.

Мерія Нижнього Новгорода спершу узгодила проведення зустрічі Навального з мешканцями міста, але напередодні акції заборонила її. Опозиція вважає, що акція все одно лишилася законною, і запросила прихильників прийти попри пізнішу заборону; на площі, де планувався мітинг, зібралося понад тисячу людей на підтримку опозиціонера, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

У понеділок, 2 жовтня, опозиціонер зобов'язаний приїхати до Симоновського суду Москви, де буде слухатися його справа про повторне порушення порядку організації мирного зібрання. У Twitter він написав, що не відмовиться від запланованих на найближчі дні мітингів – в Оренбурзі та Архангельську.

Олексій Навальний уже заявив, що має намір балотуватися на посаду президента Росії на виборах 2018 року, хоча офіційно виборча кампанія ще не починалася. Він заявляє, що влада Росії боїться його і хоче зірвати його кампанію. У Центральній виборчій комісії вже не раз заявляли, що фактичний початок кампанії до її офіційного оголошення незаконний, а крім того, Навальний узагалі не матиме права балотуватися, бо має непогашені судимості.