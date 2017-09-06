HRW закликає владу Росії припинити тиск на активістів-опозиціонерів

Влада Росії систематично втручається в політичну кампанію опозиціонера Олексія Навального, який планує брати участь у виборах президента в 2018 році, йдеться в доповіді правозахисної організації Human Rights Watch.

Правозахисники вимагають від російської влади припинити втручання в діяльність опозиціонерів і розслідувати напади на них.

Навальний оголосив про плани брати участь в президентських виборах у Росії в грудні минулого року. На сьогоднішній день в регіонах Росії відкрили більше ніж 60 штабів політика.

На Навального і на його активістів кілька разів нападали. Поліція неодноразово обшукувала штаби політика і вилучала з них агітаційні матеріали під приводом перевірки на «екстремізм». Йдеться про зачистку російського політичного простору, заявляють у HRW.

Представники влади Росії заявляють, що Навальний не може балотуватися через непогашену судимість. Правозахисники зазначили, що кримінальний процес над Навальним був політизованим.