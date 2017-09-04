У Росії знову засудили на 10 діб голову штабу опозиціонера Навального в Татарстані

У Росії суд у столиці республіки Татарстан Казані вдруге засудив до арешту на десять діб координатора регіонального передвиборчого штабу опозиційного діяча Олексія Навального, який прагне взяти участь у президентських виборах наступного року.

Один із районних судів міста вирішив, що Ельвіра Дмитрієва винна в порушенні правил проведення громадських зібрань.

Той самий суд 23 серпня вже виносив Дмитрієвій такий самий вирок, визнавши її винною за адміністративною статтею про повторне порушення правил проведення мітингу. Порушення закону поліцейські угледіли в заклику активістки роздавати в місті агітаційні летючки на підтримку Навального. Сама Дмитрієва не визнала свою провину. Через два дні Верховний суд Татарстану скасував той вирок і направив справу на новий розгляд.

Раніше Ельвіру Дмитрієву вже притягували до адміністративної відповідальності – за участь в антикорупційній акції 26 березня в Казані її засудили до обов’язкових робіт і штрафу в 10 тисяч рублів.

Останнім часом десятки учасників виборчої кампанії Навального були затримані чи допитані в Москві й інших містах Росії.

Олексій Навальний, відомий опозиційною діяльністю і викриттям корупції в російській владі, заявив про намір брати участь у виборах президента Росії в березні 2018 року. Офіційна виборча кампанія ще не почалася, але в регіонах Росії вже відкрилися майже 80 штабів політика, його висунення підтримали понад півмільйона людей.

Центральна виборча комісія країни заявляє, що опозиціонер не зможе навіть висувати свою кандидатуру через його чинне засудження до умовного терміну ув’язнення за звинуваченнями в розтраті, які Навальний називає політично мотивованими. Тим часом поліція під різними приводами здійснила обшуки низки штабів Навального, вилучала летючки і газети, перевіряла комп’ютери, затримувала волонтерів.