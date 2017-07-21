У Росії поліція прийшла з черговим обшуком у штаб Навального

У російському місті Іркутську співробітники поліції прийшли з обшуком в передвиборний штаб опозиціонера Олексія Навального, повідомив координатор штабу Сергій Беспалов.

За його словами, поліцейські вилучили всі матеріали на підтримку Навального, які напередодні роздавали на пікеті волонтери, повідомляє російський «Інтерфакс». Скарга надійшла від мерії Іркутська, сказав Беспалов.

У прес-службі головного управління МВС Росії по Іркутській області обшук не коментували.

Від початку липня поліція проводить обшуки і вилучає агітаційні матеріали в штабах Навального, який оголосив про намір брати участь у виборах президента в 2018 році, в багатьох містах Росії, зокрема в Москві.