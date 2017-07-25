Поліція Росії розігнала акцію прихильників Навального в Кемерові

Поліція в російському місті Кемерові вранці 25 липня розігнала акцію на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який заявив про намір балотуватися на виборах президента Росії в 2018 році.

Поліцейські на якийсь час затримували кількох активістів і демонтували стенд активістів, де роздавали плакати і російські прапори.

Прихильники Навального заявляють, що подавали заявку на пікет 25 липня, але не отримавши відповіді, вирішили, що акцію погодили.

У липні поліція затримала сотні волонтерів, які беруть участь в агітаційній кампанії Олексія Навального у різних містах Росії. У передвиборних штабах політика пройшли обшуки.