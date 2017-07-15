ЗМІ: у кількох містах Росії затримані прихильники Навального

У кількох містах Росії затримані прихильники опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє правозахисний портал «ОВД-Інфо»,у Тулі координатора передвиборного штабу опозиціонера Дмитра Ніколаєва разом з одним волонтером зупинили, коли вони їхали на машині на узгоджений пікет, в області також затримали активіста Микиту Реутського.

У Хабаровському краї в поліцію доставили прихильника Навального Михайла Потапенка. Він розповів, що роздавав листівки в Амурську, коли до нього підійшов невідомий чоловік і запитав, чи не агітуєволонтер «за держдеп». Коли активіст викликав поліцейських, вони відвезли його до відділку під приводом перевірки на зв’язку із забороненим в Росії угрупуванням «Ісламська держава».

Співробітники правоохоронних органів за останні тижні обшукали кілька штабів Навального і затримали понад сотню волонтерів, які беруть участь у всеросійському «Агітаційному суботнику» – акції, присвяченій передвиборної кампанії опозиційного політика.

Олексій Навальний має намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році.