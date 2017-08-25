Суд у Татарстані скасував арешт голови штабу Навального

Верховний суд російського регіону Татарстан скасував постанову суду нижчої інстанції про арешт на десять діб координатора штабу опозиціонера Олексія Навального в Казані Ельвіри Дмитрієвої. Як повідомила адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Ірина Гонцова, справа буде направлена на новий розгляд.

23 серпня суд визнав Дмитрієву винною за адміністративною статтею про повторне порушення правил проведення мітингу. Порушення закону поліцейські угледіли в заклику активістки роздавати в місті агітаційні листівки на підтримку Навального. Сама Дмитрієва не визнала свою провину.

Раніше Ельвіру Дмитрієву вже притягували до адміністративної відповідальності – за участь в антикорупційній акції 26 березня в Казані її засудили до обов’язкових робіт і штрафу в 10 тисяч рублів.

В останні тижні десятки учасників виборчої кампанії Навального були затримані чи допитані в Москві й інших містах Росії.

Навальний заявив про намір брати участь у виборах президента Росії в березні 2018 року.

Виборча комісія країни заявляє, що опозиціонер не зможе висувати свою кандидатуру через умовний термін ув’язнення за звинуваченнями у розтраті, які Навальний назвав політично мотивованими.