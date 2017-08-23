Росія: в Казані затримали координатора штабу Навального

У столиці регіону Росії Татарстану, Казані, затримали Ельвіру Дмитрієву – координатора місцевого штабу опозиціонера Олексія Навального. Сайт Idel.Реалії (проект Радіо Свобода) повідомляє, що її доставили у відділення поліції.

Співробітники правоохоронних органів заявили, що стосовно Дмитрієвої «ведеться слідство» у справі про порушення правил проведення публічного заходу. Координатор уточнила, що справа пов’язана з розміщенням в інтернеті якогось матеріалу про Навального.

Раніше Ельвіру Дмитрієву притягнули до адміністративної відповідальності у справі про неузгоджену антикорупційну акцію 26 березня. Їй призначили громадські роботи і штраф розміром в 10 тисяч рублів.

На початку серпня співробітники Центру з протидії екстремізму спільно з Федеральною службою безпеки Росії затримали Руслана Шаведдінова – прес-секретаря передвиборної кампанії Навального, який прилетів до Казані на зустріч із волонтерами штабу.

Олексій Навальний заявляє про намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. У регіонах відкрилися майже 70 штабів політика, його висунення підтримали понад півмільйона людей.