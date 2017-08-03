Росія: у Краснодарі «Загони Путіна» знову напали на штаб Навального

У російському Краснодарі активісти місцевої прокремлівської організації «Загони Путіна» знову напали на передвиборний штаб опозиціонера Олексія Навального. Вони вибили вхідні двері та розбили скло. Одну з нападників відвезли на швидкій допомозі, ще одного активіста затримали поліцейські.

Черговий напад на краснодарський штаб Навального стався після того, як минулої ночі невідомі залишили на офісі «Загонів Путіна» напис «Путін – фашист». Прихильники Навального заперечують свою причетність до інциденту. «Наш штаб, зрозуміло, жодним чином не причетний до події, але розпаленим бабусям цього не пояснити», – зазначили волонтери.

Передвиборний штаб Олексія Навального у Краснодарі був відкритий 8 квітня. У липні «Загони Путіна» двічі нападали на офіс прихильників опозиціонера.