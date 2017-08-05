Росія: в Іркутську затримали 5 волонтерів штабу Навального

У російському Іркутську затримані 5 волонтерів виборчого штабу опозиціонера Олексія Навального.

Двоє з них проводили дозволений пікет. Поліція вилучила у них листівки на підтримку Навального. Складено протокол за агітацію поза виборчим періоду.

Ще троє прихильників опозиційного політика, у тому числі один неповнолітній, були затримані біля агітаційного куба, який був вилучений.

Як повідомляє група «Команда Навального.Іркутск» у мережі «ВКонтакте», агітаційні акції проходять у суботу ще у кількох районах міста. Туди стягнули багато поліцейських.