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05 Серпень 2017, Київ 19:45
Новини | Міжнародні

Росія: в Іркутську затримали 5 волонтерів штабу Навального

Олексій Навальний

У російському Іркутську затримані 5 волонтерів виборчого штабу опозиціонера Олексія Навального.

Двоє з них проводили дозволений пікет. Поліція вилучила у них листівки на підтримку Навального. Складено протокол за агітацію поза виборчим періоду.

Ще троє прихильників опозиційного політика, у тому числі один неповнолітній, були затримані біля агітаційного куба, який був вилучений.

Як повідомляє група «Команда Навального.Іркутск» у мережі «ВКонтакте», агітаційні акції проходять у суботу ще у кількох районах міста. Туди стягнули багато поліцейських.

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