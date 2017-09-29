У Росії відпустили затриманих опозиціонера Навального і голову його штабу

У Росії поліція відпустила затриманих раніше у п’ятницю опозиційних діячів, політика і борця з корупцією Олексія Навального (його затримували вранці в Москві) і координатора його загальноросійського штабу Леоніда Волкова (його затримали в Нижньому Новгороді, де мав увечері відбутися мітинг із участю Навального).

Обом призначили суд у Москві на 2 жовтня у справі про порушення ними порядку організації мітингу.

Також у Нижньому Новгороді затримували й інших активістів-прихильників Навального, зокрема координаторку його регіонального штабу; їх урешті відпустили з поліції без складання протоколів.

Мерія Нижнього Новгорода спершу узгодила проведення зустрічі Навального з мешканцями міста, але напередодні акції заборонила її. Опозиція вважає, що акція все одно лишилася законною, і запросила прихильників прийти попри пізнішу заборону; на площі, де планувався мітинг, зібралося понад тисячу людей на підтримку опозиціонера, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Олексій Навальний уже заявив, що має намір балотуватися на посаду президента Росії на виборах 2018 року, хоча офіційно виборча кампанія ще не починалася. Він заявляє, що влада Росії боїться його і хоче зірвати його кампанію. У Центральній виборчій комісії вже не раз заявляли, що фактичний початок кампанії до її офіційного оголошення незаконний, а крім того, Навальний узагалі не матиме права балотуватися, бо має непогашені судимості.