У Москві поліція затримала російського політика Олексія Навального

Поліція затримала в Москві російського опозиційного політика Олексія Навального. Як він сам повідомив у мережі Twitter, це сталося в під’їзді його будинку.

За словами Навального, він збирався їхати на вокзал, щоб вирушити на мітинг в Нижній Новгород. Під'їхала поліція і затримала його без пояснення причин.

«Кремль сприймає мої зустрічі з виборцями як величезну загрозу і навіть образу – адже до них на зустрічі ніхто безкоштовно не приходить. Це, звичайно, новий етап. Тепер мене затримують за спробу взяти участь в санкціонованому мітингу», – повідомив політик, перебуваючи у відділку поліції.

Кілька годин тому активістка кампанії Навального Ольга Гусєва повідомила, що в Нижньому Новгороді силовики вилучають апаратуру й розбирають сцену на площі, де ввечері планував виступити опозиціонер.

Олексій Навальний планує брати участь у виборах президента Росії в 2018 році, хоча влада незмінно заявляє, що він не може бути допущений до участі в кампанії через непогашену судимість. Він проводить агітаційний тур по Росії. Навальний уже зустрівся з жителями Єкатеринбурга, Мурманська, Омська, Новосибірська та інших міст Росії. У мітингах брали участь тисячі людей.