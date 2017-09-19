Росія: суд знову зобов’язав фонд Навального видалити частину фільму про Медведєва

Суд у столиці Росії Москву зобов’язав Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального видалити з фільму «Він вам не Дімон» відомості про те, що пожертвуване фонду «Соцгоспроект» майно є хабарем голові уряду Росії Дмитрові Медведєву. Таким чином суд задовольнив позов про захист честі і гідності «Соцгоспроекта» до ФБК і опозиціонера Навального.

Політик відмовився виконувати рішення суду.

Раніше суд відмовився викликати як свідків Медведєва, голову наглядової ради «Соцгоспроекта» Іллю Єлісєєва, генерального директора фонду Олексія Четверткова, бізнесмена Алішера Усманова.

«Соцгоспроект» подав до суду на Навального і ФБК 4 серпня. Фонд попросив суд зобов’язати опозиціонера видалити фрагмент фільму-розслідування «Він вам не Дімон», в якому йдеться про те, що ділянка і будинок вартістю в п’ять мільярдів рублів, які Усманов пожертвував пов’язаному з Медведєвим «Соцгоспроекту», є хабарем. Єлісєєв і Четвертков, що займають керівні посади в «Соцгоспроекте» є однокурсниками Медведєва.

У травні суд задовольнив аналогічний позов Усманова до Навального. Опозиціонера зобов’язали видалити фрагменти фільму «Він вам не Дімон», в яких згадується про можливу причетність мільярдера до корупції, а також опублікувати спростування. Навальний не виконав рішення суду.