У Новосибірську майданчик для мітингу Навального залило окропом

У Новосибірську парк, де відбулася зустріч російського опозиціонера Олексія Навального з місцевими жителями, затопило окропом.

У міських службах заявили, що провести ремонтні роботи до початку мітингу не вийшло, несправність планують усунути до суботи.

На мітинг з Олексієм Навальним забралися близько 3,5 тисяч людей.

Раніше Навальний заявив, що влада Новосибірська намагається перешкодити його зустрічі з жителями міста. Зокрема, на час відкриття мітингу в місті призначили показ фільму «Матильда», через який у Росії почалися протести так званих «православних активістів».

Олексій Навальний планує брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. Наразі опозиціонер проводить агітаційний тур містами країни. Він уже зустрівся з жителями Єкатеринбурга, Мурманська і Омська. У мітингах брали участь тисячі людей. Навальний вважає, що тепер Кремль намагається перешкодити його зустрічам з прихильниками.