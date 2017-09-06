Російського опозиціонера Навального закидали сардельками в аеропорту «Домодєдово»

В аеропорту «Домодєдово» столиці Росії Москви невідомі закидали сардельками російського опозиціонера Олексія Навального. У своєму блозі він написав, що це сталося 6 вересня на виході із зони огляду, а поліцейські стояли поруч «і посміхалися».

За словами опозиціонера, нападників було троє, вони зникли.

Навальний уточнив, що повернувся в Москву зі Страсбурга, де проходив брифінг перед засіданням про те, як Росія не виконує рішення ЄСПЛ.

На Олексія Навального неодноразово здійснювали напади, в яких він звинувачує прокремлівських активістів. Так, у квітні його облили зеленкою біля входу в будівлю, де розташований офіс його Фонду боротьби з корупцією. В результаті опозиціонер отримав опік ока.

Розслідування цього нападу було призупинено – слідчі заявили, що не змогли виявити винних. Прихильники Навального наполягають, що на нього напали члени руху SERB.

Раніше сьогодні правозахисна організація Human Rights Watch у новій доповіді заявила, що влада Росії систематично втручається в політичну кампанію опозиціонера Олексія Навального, який планує брати участь у виборах президента в 2018 році.

Правозахисники закликали владу Росії припинити втручання в діяльність опозиціонерів і розслідувати напади на них.

Навальний оголосив про плани брати участь в президентських виборах у Росії в грудні минулого року.

Представники влади Росії заявляють, що Навальний не може балотуватися через непогашену судимість. Правозахисники зазначили, що кримінальний процес над Навальним був політизованим.