Росія: опозиціонер Навальний провів черговий мітинг без інцидентів

У Росії, в місті Архангельську на півночі країни, відбулася зустріч опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального з місцевими мешканцями. В ній, за повідомленнями, взяли участь кількасот людей.

Перед мітингом Навальний заявив, що поліція намагалася завадити встановленню сцени для його виступу. Пізніше він написав у твітері, що з правоохоронцями «вдалося домовитися». Про можливі затримання під час мітингу повідомлень немає.

Так само без інцидентів відбувся мітинг Навального попереднього дня, 30 вересня, в Оренбурзі.

А перед тим, 29 вересня, влада зірвала його участь у зустрічі з мешканцями Нижнього Новгорода: вранці того дня Навального затримали ще в Москві і звільнили тільки ввечері. Так само вже в Нижньому Новгороді затримували голову його загальноросійського штабу. Зустріч кількасот прихильників Навального все одно відбулася без його участі, хоча міська влада, яка спершу узгодила захід, потім заявила про його заборону. На 2 жовтня Навального викликали до суду в Москві в адміністративній справі про порушення порядку організації мітингу, йому може загрожувати до 30 діб адмінарешту.

Олексій Навальний уже заявив, що має намір балотуватися на посаду президента Росії на виборах 2018 року, хоча офіційно виборча кампанія ще не починалася. Останнім часом він їздить Росією для зустрічей зі своїми потенційними виборцями.

Зокрема, на 7 жовтня він запланував таку зустріч у Санкт-Петербурзі, другому найбільшому місті Росії. Міська влада відмовилася узгоджувати акцію, але Навальний вважає її законною, бо мерія не прислала відповідь-відмову на його повідомлення у визначений термін.

Навальний також заявляє, що влада Росії боїться його і хоче зірвати його кампанію.

У Центральній виборчій комісії Росії вже не раз заявляли, що Навальний узагалі не матиме права балотуватися, бо має непогашені судимості, а крім того, фактичний початок кампанії до її офіційного оголошення незаконний.