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23 Вересень 2017, Київ 13:53
Новини | Міжнародні

Росія: опозиціонер Навальний зустрівся з прихильниками у Владивостоці

Навальний на мітингу у Новосибірську, Росія, 22 вересня 2017 року

Російський опозиціонер Олексій Навальний 23 вересня проводить мітинг у Владивостоці.

Захід погоджений з владою міста.

До початку зустрічі з опозиціонером на площу у центрі Владивостока вийшли кілька сотень людей.

Керівник передвиборчого штабу Навального Леонід Волков опублікував документ з грифом міської адміністрації Владивостока, в якому йдеться про «тривожну ситуацію» через участь неповнолітніх в неузгоджених мітингах. Автори документа закликали освітні установи «провести роз'яснювальну роботу» з учнями і батьки. Раніше студентів одного з вузів міста попередили про небажаність участі в мітингу Навального.

Олексій Навальний планує брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. Він проводить агітаційний тур по Росії. Навальний уже зустрівся з жителями Єкатеринбурга, Мурманська, Омська і Новосибірська. У мітингах брали участь тисячі людей.

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