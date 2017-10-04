У Росії в низці міст заборонили акції Навального до 7 жовтня

У Росії влада низки міст заборонила прихильникам опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального проводити акції на його підтримку 7 жовтня.

Зокрема, у столиці Москві мерія відхилила відразу п’ять заявок на мітинги в центральній частині міста – за повідомленнями, з неуточнених «об’єктивних причин».

У Санкт-Петербурзі, другому найбільшому місці Росії, акція також опинилася під забороною після того, як суд відхилив скаргу місцевого штабу Навального на відмову узгодити мітинг на площі Марсове Поле в центрі міста.

Міська влада відмовилася раніше узгоджувати цю акцію, але Навальний заявляв, що все одно вважає її законною, бо мерія не прислала відповідь-відмову на його повідомлення у визначений термін.

А в Калузі, Кемерові, Воронежі й Томську влада відмовила прихильникам Навального навіть у проведенні пікету. Зокрема, в Калузі як причину заборони назвали те, що на заході не буде самого «об’єкту пікетування» – Навального, який нині відбуває 20 діб адмінарешту. А влада Воронежа заявила, що акція на підтримку опозиціонера є незаконною передвиборчою агітацією.

Наразі з усіх місць, де були подані заявки на акції на підтримку прагнення Навального балотуватися на президентських виборах 2018 року, тільки в Єкатеринбурзі дозволили провести пікет.

Олексій Навальний раніше 4 жовтня закликав своїх прихильників по всій Росії вийти на мітинги 7 жовтня, на день народження президента Росії Володимира Путіна. Мітинг у Санкт-Петербурзі він назвав головним. Він закликав виходити на акцію і в Москві: хоча міська влада відмовилася узгодити мітинг у центрі міста, на Пушкінській площі, Навальний закликав натомість пройти ходою Тверською вулицею, що перетинає Пушкінську площу, стверджуючи, що така акція буде законною.

У штабі опозиціонера сподіваються, що акції на його підтримку, з вимогами звільнити Навального з-під адмінарешту і допустити його до участі у виборах президента 2018 року, все-таки пройдуть 7 жовтня приблизно у 80 містах Росії, де діють його місцеві штаби.

Сам опозиціонер, а також голова його загальноросійського штабу Леонід Волков нині відбувають 20 діб адміністративного арешту. Суди в Москві 2 жовтня визнали їх винними в «неодноразових закликах до участі в неузгодженому публічному заході». Обох притягли до відповідальності після мітингу 29 вересня в Нижньому Новгороді – там міська влада спершу дозволила його, потім заборонила, але Навальний заявив, що все одно вважає захід узгодженим.

Олексій Навальний уже заявив, що має намір балотуватися на посаду президента Росії на виборах 2018 року, хоча офіційно виборча кампанія ще не починалася. Навальний також заявляє, що влада Росії боїться його і хоче зірвати його кампанію.

Свій нинішній арешт він назвав «подарунком на ювілей» президентові Росії Володимирові Путіну, якому 7 жовтня сповниться 65 років.

У Кремлі у відповідь нагадали, що публічні заклики на «несанкціоновані заходи і мітинги» суперечать законодавству. «Безумовно, ті, хто виступає з такими закликами, притягаються до відповідальності відповідно до закону», – сказав 3 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

У Центральній виборчій комісії Росії вже не раз заявляли, що Навальний узагалі не матиме права балотуватися, бо має непогашені судимості.

Крім того, там звертали увагу, що протизаконним є і фактичне ведення виборчої кампанії до її офіційного початку.