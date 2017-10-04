​У Росії прихильники Навального проведуть акції у день народження Путіна

«Зустрічі з Навальним можуть відбуватися і без Навального» – так прихильники опозиційного російського політика Олексія Навального, заарештованого ввечері 2 жовтня, анонсували масові пікети на його підтримку. Акції планують провести 7 жовтня, в день народження президента Росії Володимира Путіна.

Кампанія 7 жовтня почалася з Санкт-Петербурга. Саме в цьому російському місті на Марсовому полі Олексій Навальний спочатку планував провести зустріч з виборцями, однак місцева влада захід не погодила. Віце-губернатор міста Костянтин Сєров заявив, що Навальному «не збиралися ні пропонувати, ні надавати» місце під мітинг. Опозиціонер в своєму блозі пригрозив піти на Двірцеву площу, якщо чиновники не дадуть залишитися на Марсовому полі. Зараз в офіційній групі петербурзької зустрічі сказано, що 7 жовтня на Марсовому полі відбудеться «мирний мітинг» на підтримку Олексія Навального.

Увечері 3 жовтня співробітники штабу в Санкт-Петербурзі повідомили, що до них прийшла поліція через скарги на афіші про мітинг 7 жовтня:

У штабі Навального в Санкт-Петербурзі поліцейські вилучили близько 200 листівок із закликом прийти на мітинг 7 жовтня, а координаторку штабу Поліну Костильову затримали.

Після арешту 2 жовтня Олексія Навального на 20 діб прихильники політика заявили, що його передвиборча кампанія продовжиться, і анонсували масові пікети по всій Росії. Основна вимога акцій – допустити опозиціонера на вибори. 3 жовтня представники штабів Навального подали заявки на масові пікети.

Намагаються весь час влаштовувати якісь провокації і якісь обмежувальні заходи застосовувати. Зараз знову арешт

Очільник московського штабу Олексія Навального Микола Ляскін пояснює, що пікет – це єдина форма заходу, яку можна встигнути узгодити до 7 жовтня. Ляскін очікує, що до акції приєднаються всі регіони, де є штаби Олексія Навального – а вони на сьогоднішній день відкриті у 80 містах Росії: «Намагаються весь час влаштовувати якісь провокації і якісь обмежувальні заходи застосовувати. Зараз знову арешт. Олексій Навальний вже провів під арештом за останні півроку велику кількість часу. І це все жахливо неправильно. І ми вважаємо, що ми можемо і повинні проводити нормальну виборчу кампанію. І нехай, якщо хтось ще хоче її проводити, нехай проводить. Тільки проводить зустрічі з людьми, а не невмотивовані посадки і провокації».

Перспективи цієї кампанії обмежені з двох причин. Для влади неприйнятним є виступ 7 жовтня – це не просто день народження Путіна, це його ювілей

Професор Московського державного інституту міжнародних відносин, політолог Валерій Соловей вважає, що влада всіма способами буде перешкоджати проведенню будь-яких протестних акцій в день народження Володимира Путіна: «Я вважаю, що перспективи цієї кампанії обмежені з двох причин. По-перше, прихильники Навального ще не звикли працювати без організуючого начала та імпульсу, який виходить від центрального штабу. Тому ми будемо спостерігати дуже цікавий тест – спробу самоорганізуватися. По-друге, для влади з символічних політичних причин абсолютно неприйнятним є виступ 7 жовтня – оскільки це не просто день народження Путіна, це ще і його ювілей, 65 років. І можу сказати, що на 7 жовтня запланована широка серія святкових заходів у зв'язку з днем народження, ювілеєм Путіна в багатьох регіонах. Тому влада буде намагатися не допустити цих виступів».

Увечері 2 жовтня Симоновський суд Москви заарештував Олексія Навального на 20 діб. Суддя Хизир Муссакаєв прийшов до висновку, що політик закликав брати участь в неузгодженій акції в Нижньому Новгороді, чим допустив «повторне порушення порядку проведення публічних заходів». Олексій Навальний після засідання назвав свій арешт «подарунком Путіну на ювілей». Аналогічне покарання ввечері 2 жовтня отримав і голова передвиборчого штабу Навального Леонід Волков. Він оголосив голодування.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International виступила на підтримку Олексія Навального і Леоніда Волкова. Взяття під адміністративний арешт на 20 діб обох опозиціонерів – це чергове свідчення затиску громадянського суспільства російською владою, підкреслюється в заяві правозахисників. Amnesty International закликає Росію «негайно і безумовно» звільнити обох заарештованих.

Це вже третій арешт Олексія Навального за цей рік. Його затримували після акцій 26 березня і 12 червня, він отримував 15 і 25 діб арешту відповідно. Адвокати опозиціонера не виключили, що йому може загрожувати і кримінальна відповідальність.

Згідно з останніми опитуваннями «Левада-центру», готовність росіян протестувати залишається невисокою. Більшість опитаних, 63 відсотки, вважають малоймовірними масові виступи на захист своїх прав. Тільки 14 відсотків респондентів готові особисто брати участь в цих виступах, якщо вони відбудуться.

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