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04 Жовтень 2017, Київ 19:09
Політика

​У Росії прихильники Навального проведуть акції у день народження Путіна

Карикатура російського художника Сергія Йолкіна щодо арешту в Росії опозиційного політика Олексія Навального напередодні дня народження президента цієї країни Володимира Путіна

«Зустрічі з Навальним можуть відбуватися і без Навального» – так прихильники опозиційного російського політика Олексія Навального, заарештованого ввечері 2 жовтня, анонсували масові пікети на його підтримку. Акції планують провести 7 жовтня, в день народження президента Росії Володимира Путіна.

Кампанія 7 жовтня почалася з Санкт-Петербурга. Саме в цьому російському місті на Марсовому полі Олексій Навальний спочатку планував провести зустріч з виборцями, однак місцева влада захід не погодила. Віце-губернатор міста Костянтин Сєров заявив, що Навальному «не збиралися ні пропонувати, ні надавати» місце під мітинг. Опозиціонер в своєму блозі пригрозив піти на Двірцеву площу, якщо чиновники не дадуть залишитися на Марсовому полі. Зараз в офіційній групі петербурзької зустрічі сказано, що 7 жовтня на Марсовому полі відбудеться «мирний мітинг» на підтримку Олексія Навального.

Олексій Навальний на мітингу в Омську
Олексій Навальний на мітингу в Омську

Увечері 3 жовтня співробітники штабу в Санкт-Петербурзі повідомили, що до них прийшла поліція через скарги на афіші про мітинг 7 жовтня:

У штабі Навального в Санкт-Петербурзі поліцейські вилучили близько 200 листівок із закликом прийти на мітинг 7 жовтня, а координаторку штабу Поліну Костильову затримали.

Після арешту 2 жовтня Олексія Навального на 20 діб прихильники політика заявили, що його передвиборча кампанія продовжиться, і анонсували масові пікети по всій Росії. Основна вимога акцій – допустити опозиціонера на вибори. 3 жовтня представники штабів Навального подали заявки на масові пікети.

Намагаються весь час влаштовувати якісь провокації і якісь обмежувальні заходи застосовувати. Зараз знову арешт
Микола Ляскін

Очільник московського штабу Олексія Навального Микола Ляскін пояснює, що пікет – це єдина форма заходу, яку можна встигнути узгодити до 7 жовтня. Ляскін очікує, що до акції приєднаються всі регіони, де є штаби Олексія Навального – а вони на сьогоднішній день відкриті у 80 містах Росії: «Намагаються весь час влаштовувати якісь провокації і якісь обмежувальні заходи застосовувати. Зараз знову арешт. Олексій Навальний вже провів під арештом за останні півроку велику кількість часу. І це все жахливо неправильно. І ми вважаємо, що ми можемо і повинні проводити нормальну виборчу кампанію. І нехай, якщо хтось ще хоче її проводити, нехай проводить. Тільки проводить зустрічі з людьми, а не невмотивовані посадки і провокації».

Микола Ляскін
Микола Ляскін

Перспективи цієї кампанії обмежені з двох причин. Для влади неприйнятним є виступ 7 жовтня – це не просто день народження Путіна, це його ювілей
Валерій Соловей

Професор Московського державного інституту міжнародних відносин, політолог Валерій Соловей вважає, що влада всіма способами буде перешкоджати проведенню будь-яких протестних акцій в день народження Володимира Путіна: «Я вважаю, що перспективи цієї кампанії обмежені з двох причин. По-перше, прихильники Навального ще не звикли працювати без організуючого начала та імпульсу, який виходить від центрального штабу. Тому ми будемо спостерігати дуже цікавий тест – спробу самоорганізуватися. По-друге, для влади з символічних політичних причин абсолютно неприйнятним є виступ 7 жовтня – оскільки це не просто день народження Путіна, це ще і його ювілей, 65 років. І можу сказати, що на 7 жовтня запланована широка серія святкових заходів у зв'язку з днем народження, ювілеєм Путіна в багатьох регіонах. Тому влада буде намагатися не допустити цих виступів».

Валерій Соловей
Валерій Соловей

Увечері 2 жовтня Симоновський суд Москви заарештував Олексія Навального на 20 діб. Суддя Хизир Муссакаєв прийшов до висновку, що політик закликав брати участь в неузгодженій акції в Нижньому Новгороді, чим допустив «повторне порушення порядку проведення публічних заходів». Олексій Навальний після засідання назвав свій арешт «подарунком Путіну на ювілей». Аналогічне покарання ввечері 2 жовтня отримав і голова передвиборчого штабу Навального Леонід Волков. Він оголосив голодування.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International виступила на підтримку Олексія Навального і Леоніда Волкова. Взяття під адміністративний арешт на 20 діб обох опозиціонерів – це чергове свідчення затиску громадянського суспільства російською владою, підкреслюється в заяві правозахисників. Amnesty International закликає Росію «негайно і безумовно» звільнити обох заарештованих.

Акція на підтримку Олексія Навального. Москва, 26 березня 2017 року
Акція на підтримку Олексія Навального. Москва, 26 березня 2017 року

Це вже третій арешт Олексія Навального за цей рік. Його затримували після акцій 26 березня і 12 червня, він отримував 15 і 25 діб арешту відповідно. Адвокати опозиціонера не виключили, що йому може загрожувати і кримінальна відповідальність.

Олексій Навальний в Новосибірську
Олексій Навальний в Новосибірську

Згідно з останніми опитуваннями «Левада-центру», готовність росіян протестувати залишається невисокою. Більшість опитаних, 63 відсотки, вважають малоймовірними масові виступи на захист своїх прав. Тільки 14 відсотків респондентів готові особисто брати участь в цих виступах, якщо вони відбудуться.

Матеріал повністюна сайті Російської редакції Радіо Свобода

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