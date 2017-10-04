Президент Росії все ще «не вирішив», чи буде балотуватися на новий термін

Президент Росії Володимир Путін знову заявив, що ще не вирішив, чи буде балотуватися на черговий термін на президентських виборах 2018 року.

Відповідаючи на запитання про це в перебігу форуму з енергетичних питань у Москві, Путін нагадав, що виборча кампанія до цих виборів іще не почалася і буде оголошена тільки наприкінці листопада – на початку грудня цього року.

«Думаю, що до того часу основні претенденти про це скажуть, публічно оголосять і оприлюднять свої передвиборчі платформи», – додав він.

І в Росії, і у світі переважно вважають, що Путін, якому 7 жовтня сповниться 65 років, піде на чергові перевибори, щоб зберегти свою владу, і відтак переможе на виборах у березні 2018 року і здобуде новий шестирічний термін. Але досі він щоразу заявляв, що ще не вирішив, чи буде балотуватися знову.

Через конституційне обмеження, що забороняє в Росії обіймати посаду президента більш ніж два терміни поспіль, але не обмежує загальну кількість термінів, Володимир Путін після двох термінів, тоді ще чотирирічних, які почалися 1999 року, «пропустив» один термін, висунувши замість себе свого прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, а сам ставши на цей час прем’єром і фактично керуючи країною з цієї посади. 2012 року він повернувся на президентську посаду, вже на шість років, за зміненим законодавством, повернувши Медведєва на прем’єрську, і 2018-го може балотуватися знову.

На цей час, хоча кампанія в Росії ще не почалася, про свій намір балотуватися гучно заявляє опозиційний діяч і борець із корупцією Олексій Навальний, який уже фактично почав свою кампанію. У Центральній виборчій комісії Росії вже не раз заявляли, що Навальний узагалі не матиме права балотуватися через непогашену судимість, а ведення виборчої кампанії до її офіційного оголошення незаконне.