Росія: поліція проводить обшуки і затримання перед акціями протесту

У Росії поліція проводить обшуки і затримання перед акціями протесту опозиції. Вранці 7 жовтня поліцейські прийшли до штабу російського опозиціонера Олексія Навального у Хабаровську. За словами працівників штабу, причиною стала заява жителя міста, якому не сподобалася вивіска на будівлі.

Напередодні у Краснодарі суд арештував координатора штабу Навального на 10 діб за заклики вийти на мітинг на підтримку політика. В організації публічного заходу без подачі повідомлення звинуватили також координатора смоленського штабу Олексія Навального – він отримав 8 діб арешту.

Раніше поліція шукала екстремістську літературу в штабі Навального в Калінінграді. Обшуки пройшли також в московському і воронезькому штабах опозиціонера. Повідомлялося, що поліція вилучала агітаційні матеріали.

7 жовтня прибічники Олексія Навального проводять мітинги в містах Росії з вимогою допустити опозиціонера до участі у виборах президента. Сам Навальний і голова його штабу Леонід Волков відбувають 20 діб арешту за звинуваченням в організації неузгоджених акцій.