Суд у Москві відхилив апеляцію на арешт політика Навального

Московський міський суд визнав законним рішення про адміністративний арешт на 20 діб політика Олексія Навального за заклики до неузгодженої акції. Про це повідомила із зали суду речниця Навального Кіра Ярмиш.

Навальний був затриманий 29 вересня, коли виходив з дому в Москві, щоб вирушити на мітинг у Нижньому Новгороді.

2 жовтня Симоновський суд Москви заарештував Навального на 20 діб за повторне порушення порядку проведення масових акцій. Політика визнали винним у закликах до неузгодженої акції в Нижньому Новогороді.

Навальний заявив, що його затримали, щоб не дати проводити мітинги на підтримку своєї виборчої кампанії. Він також назвав арешт подарунком Володимиру Путіну на день народження 7 жовтня.

За заклики до неузгодженої акції в Нижньому Новгороді 2 жовтня на 20 діб був відправлений під адміністративний арешт і голова штабу Олексія Навального Леонід Волков. 5 жовтня Московський міський суд скасував рішення про арешт Волкова і направив справу на новий розгляд до Нижнього Новгорода. Через кілька годин він знову був затриманий.

Пізно ввечері 5 жовтня Преображенський районний суд Москви заарештував Волкова на 20 діб за повторне порушення правил організації мітингу – цього разу за заклики до неузгодженої акції 7 жовтня.