У Росії після 20 діб арешту вийшов на свободу голова кампанії Навального

У Росії після 20 діб адміністративного арешту на свободу вийшов Леонід Волков, голова передвиборчого штабу опозиціонера Олексія Навального.

29 вересня Волкова затримали в Нижньому Новгороді. 2 жовтня суд заарештував його на 20 діб за звинуваченням в закликах до несанкціонованого мітингу.

Через три дні Волкова відпустили, його справу відправили на новий розгляд, проте сам опозиціонер знову був затриманий – його звинуватили у закликах до участі у всеросійській акції протесту 7 жовтня і заарештували.

Раніше на свободу вийшов Олексій Навальний. Він також провів в ізоляторі 20 діб в адміністративній справі про мітинг в Нижньому Новгороді.

Олексій Навальний раніше заявив, що має намір балотуватися на посаду президента Росії на виборах 2018 року, хоча офіційно виборча кампанія ще не починалася. Навальний також заявляє, що влада Росії боїться його і хоче зірвати його кампанію.

У Центральній виборчій комісії Росії вже не раз заявляли, що Навальний узагалі не матиме права балотуватися, бо має непогашені судимості. Крім того, там звертали увагу, що протизаконним є і фактичне ведення виборчої кампанії до її офіційного початку.