Росія: Навальний заявляє про «виховні бесіди» з учнями у Смоленську перед його мітингом

У Росії в деяких школах Смоленська і населених пунктах Смоленської області відбулися «виховні бесіди» з школярами перед мітингом опозиціонера Олексія Навального, призначеного на 12 листопада, повідомив Навальний на своєму сайті.

У рамках таких бесід, за його словами, школярів змусили підписати папери про те, що вони попереджені про наслідки участі в масових заходах.

Замість мітингу Навального учнів закликають піти на концерт, який відбудеться в цей же час.

Акція в Смоленську узгоджена місцевою владою, наголошує опозиціонер. Водночас, за повідомленнями місцевих жителів, у місті перекрили дороги, що ведуть до місця проведення мітингу Навального.

Опозиціонер проводить агітаційний тур містами Росії в рамках своєї передвиборчої кампанії – він має намір брати участь в президентських виборах в 2018 році. Політик звинувачує Кремль у спробах перешкодити проведенню мітингів у регіонах. Прихильники Навального по всій країні повідомляють про тиск з боку влади, а також погрози і напади.

У Центральній виборчій комісії Росії заявили, що Навальний не зможе балотуватися через судимість у справі, яку сам опозиціонер називає політично мотивованою.