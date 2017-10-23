У Росії опозиціонер Навальний провів мітинг після арешту

У російському місті Астрахань опозиційний політик Олексій Навальний провів 22 жовтня мітинг, на який під дощем зібралися близько 300 прихильників. 41-річний Навальний заявив, що «готовий працювати» після виходу на волю, і додав, що росіянам не потрібна «влада, яка знущається з нас».

На питання про можливу участь у президентських виборах журналістки Ксенії Собчак Навальний відповів, що «всі мають право йти на вибори». «Хтось мені більше подобається, хтось менше. Зюганов, Явлінський, Собчак, Навальний – усі можуть іти на вибори», – заявив опозиціонер, про неможливість участі якого у виборах неодноразово заявляли російські високопосадовці.

Ксенія Собчак оголосила про плани взяти участь у президентських виборах 18 жовтня. Вона допустила, що може зняти свою кандидатуру, якщо Навального допустять до виборів.

У неділю Навальний вийшов на свободу після 20 діб адміністративного арешту за звинуваченням в організації несанкціонованого мітингу в Нижньому Новгороді. Відразу після виходу з-під арешту він вирушив до Астрахані.