Суд у Москві не прийняв позов Навального до Путіна

Тверський суд Москви відмовився приймати позов опозиціонера Олексія Навального до президента Росії Володимира Путіна, повідомив юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.
Ухвалу суду із поясненнями відмови він поки що не отримав.
Минулого тижня суд у Москві зареєстрував позов Навального до Путіна.
У позовній заяві опозиціонер просив суд визнати незаконними дії голови держави, пов’язані, на його думку, з масовими відмовами місцевої влади в різних містах узгоджувати мітинги.
Раніше в Кремлі у відповідь на претензії Навального до регіональної влади заявили, що президент Росії не займається узгодженнями або заборонами будь-яких акцій.
Навальний має намір брати участь у президентських виборах у 2018 році. Останні місяці опозиціонер проводить агітаційний тур країною. Проте влада багатьох міст відмовляється погоджувати мітинги-зустрічі політика з його прихильниками. Волонтери і співробітники штабів Навального зазнають тиску з боку влади, а також погроз і нападів.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ