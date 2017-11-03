У Росії суд зареєстрував позов Навального до Путіна

Суд у столиці Росії Москві зареєстрував позов опозиціонера Олексія Навального до президента Росії Володимира Путіна в зв’язку з відмовою місцевої влади в російських регіонах узгоджувати мітинги політика,повідомила речниця Тверського суду Москви Анастасія Дзюрко.

Юрист заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов зазначив, що в позовній заяві опозиціонер просить суд визнати незаконними дії голови держави, пов’язані, на його думку, з масовими відмовами місцевої влади в різних містах узгоджувати мітинги.

Раніше в Кремлі у відповідь на претензії Навального до регіональної влади заявили, що президент Росії не займається узгодженнями або заборонами будь-яких акцій.

Навальний має намір брати участь у президентських виборах у 2018 році. Останні місяці опозиціонер проводить агітаційний тур країною. Проте влада багатьох міст відмовляється погоджувати мітинги-зустрічі політика з його прихильниками. Волонтери і співробітники штабів Навального зазнають тиску з боку влади, а також погроз і нападів.