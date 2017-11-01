Росія: опозиціонер Навальний заявляє про намір подати в суд на Путіна

Російський опозиціонер, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний заявляє про намір подати в суд на президента Росії Володимира Путіна і його адміністрацію. Опозиціонер заявляє, що влада російських міст забороняє йому проводити зустрічі з виборцями за вказівкою Кремля.

У себе в блозі Навальний наголосив, що адміністрації російських міст все частіше відмовляються погоджувати акції. На думку опозиціонера, Кремль стурбований тим, що на скликані Навальним заходи прийшло багато його прихильників.

Олексій Навальний наполягає, що відмовляючи у проведенні зустрічей з виборцями, «адміністрації 40-50 найбільших міст Росії щотижня прямо і грубо порушують закон». Опозиціонер додав, що акції й надалі будуть проводитися, але в іншому форматі – на приватній землі і в приватних приміщеннях.

Навальний має намір брати участь в президентських виборах в 2018 році. Російська влада заявляє, що опозиціонер не має права балотуватися через судимість у справі «Кіровлісу». Незважаючи на це, політик продовжує передвиборну кампанію.

Штаби Навального відкриті у 80 містах Росії, на даний час опозиціонер проводить агітаційний тур у регіонах країни. У багатьох містах влада відмовляється погоджувати мітинги-зустрічі з політиком. Навальний вважає, що це свідчить про ефективність його кампанії і страх Кремля.