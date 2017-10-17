ЦВК Росії: Навальний зможе балотуватися в президенти після 2028-го

Голова Центральної виборчої комісії Росії заявляє, що російський опозиційний політик Олексій Навальний не зможе балотуватися в президенти країни до 2028 року через умовне засудження.

Елла Памфілова 17 жовтня в Сочі застерегла Навального і його прихильників від заяв про те, що він зможе висувати свою кандидатуру на виборах 2018 року. За її словами, Навальний хибно трактує конституцію Росії.

«Він зможе (взяти участь у виборах – ред.), пройде цей термін десятирічний – десь в 2028 році, плюс п’ять місяців, зможе цілком балотуватися. А що зараз за вік? Все життя попереду. Тому нехай виходить із цього. І прапор йому в руки», – сказала голова російської ЦВК.

41-річний Олексій Навальний раніше заявив про намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. По всій країні відкриті 79 штабів опозиціонера. Їхніх координаторів і волонтери регулярно затримує поліція Росії під різними приводами. Суди карають їх штрафами й адміністративними арештами. Сам Навальний на даний час перебуває під адміністративним арештом за звинуваченням у закликах до несанкціонованих мітингів.

У червні ЦВК Росії вже заявляла, що Навальний не може балотуватися через умовне засудження у справі про фінансові злочини, яку опозиціонер називає сфабрикованою і політично мотивованою.

Якщо президент Володимир Путін балотуватиметься і переможе на виборах 2018 року, то, за конституцією країни, не зможе балотуватися на наступних президентських виборах у 2024-му. Наступні вибори після цього мають відбутися у 2030-му.