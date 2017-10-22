У Росії звільнили з-під варти Навального

У Росії звільнили з-під варти опозиційного політика Олексія Навального після 20-денного тюремного ув’язнення за організацію несанкціонованих акцій протесту. Про це політик повідомив у своєму twitter.

Його адвокат Вадим Кобзєв повідомив інформаційному агентству AFP, що Навального мають звільнити приблизно о 9 -10 годині ранку за місцевим часом.

Під час попередніх затримань поліція іноді випускала Навального в неоголошений час, щоб уникнути уваги громадськості та засобів масової інформації. Прес-секретар Навального Кіра Ярмуш повідомила, що активіст звернеться до своїх прихильників 22 жовтня в Астрахані на узгодженому з владою мітингу. Місто Астрахань розташоване в 1300 кілометрах на південний схід від Москви.

Навальний заявив про намір балотуватися на президентських виборах в березні 2018 року і проводить активну президентську кампанію. Він користується підтримкою серед росіян, які позитивно сприйняли його боротьбу з корупцією серед вищих державних чиновників.

Однак Центральна виборча комісія (ЦВК) в червні заявила, що Навальний не має права балотуватися на пост президента через звинувачення в здійсненні фінансових злочинів по одній з двох гучних справ, які, за його словами, були сфабриковані владою з політичних мотивів. Глава ЦВК Елла Памфілова заявила 17 жовтня, що Навальний зможе балотуватися в президенти не раніше 2028 року.