У Кремлі заявляють про непричетність до заборони мітингів Навального

У Кремлі заявляють, що адміністрація президента Росії не має відношення до дозволів чи заборон на проведення мітингів.

«Це не наша прерогатива», – заявив телеканалу «Дождь» речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Так він прокоментував намір опозиціонера Олексія Навального подати в суд на Володимира Путіна. Навальний стверджує, що регіональна влада забороняє йому зустрічатися з прихильниками саме через відповідну вказівку Кремля.

Навальний має намір брати участь в президентських виборах в 2018 році. Російська влада заявляє, що опозиціонер не має права балотуватися через судимість у справі «Кіровлісу».

Останні місяці опозиціонер проводить агітаційний тур країною. Проте влада багатьох міст відмовляється погоджувати мітинги-зустрічі політика з його прихильниками. Волонтери і співробітники штабів Навального зазнають тиску з боку влади, а також погроз і нападів. Незважаючи на це, опозиціонер продовжує передвиборну кампанію.