Росія: Навальний звернувся в ЄСПЛ зі скаргою на вирок у справі «Кіровлісу»

Російський опозиціонер Олексій Навальний звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргою на повторний обвинувальний вирок у справі «Кіровлісу». Як повідомив сам Навальний у своєму Телеграм-каналі, 13 листопада ЄСПЛ взяв його скаргу до розгляду.

У 2013 році суд засудив Навального у справі «Кіровлісу» до п’яти років умовного позбавлення волі. ЄСПЛ визнав цей вирок незаконним. Справу відправили на новий розгляд, проте суд знову визнав опозиціонера винним у «розкраданні коштів», засудивши його до такого ж терміну, що і після першого розгляду, – до п’яти років умовно.

Російська влада заявляє, що через справу «Кіровлісу» Навальний не має права брати участь у виборах президента в 2018 році. Рада Європи вказує на порушення в повторному вироку опозиціонерові і закликає допустити Навального на вибори.