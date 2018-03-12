ГПУ викликає на допит суддів КС Росії в справі про анексію Криму

Генеральна прокуратура України повідомляє, що голову і 18 суддів Конституційного суду Росії, підозрюваних у пособництві в анексії Криму, викликають для проведення слідчих дій на 13 і 19 березня.

Як написав у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко, повідомлення про підозру були складені 1 березня, а 6 березня за допомогою кур’єрської служби міжнародної доставки й електронною поштою разом із пам’ятками про процесуальні права й обов’язки підозрюваного, а також повістками про виклик для проведення слідчих дій, доставлені за місцем роботи підозрюваних.

«18.03.2014 у Москві за участю президента РФ Путіна В.В. та самопроголошених представників так званої «влади Криму» Аксьонова С.В., Константинова В.А., Чалого О.М. підписано «Договір про прийняття до РФ Республіки Крим і створення у складі РФ нових суб’єктів», який є нікчемним з правової точки зору. Вже наступного дня, 19.03.2014, судді КС РФ, діючи за попередньою змовою групою із представниками влади та Збройних сил РФ, як пособники у вчиненні останніми посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, грубо знехтувавши порядком розгляду і вимогами російського законодавства та міжнародних зобов’язань Росії, одноголосно визнали таким, що начебто відповідає Конституції РФ нікчемний «договір» між Росією і так званою «республікою Крим» про прийняття до складу РФ цього квазіутворення», – написав у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

У Генпрокуратурі заявляють, що такими діями судді Конституційного суду Росії сприяли представникам влади і Збройних сил Росії «у вчиненні ними умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків у вигляді окупації частини території України та заподіяння матеріальних збитків нашій державі на суму понад 1 трильйон гривень».

У разі нез’явлення підозрюваних до Головної військової прокуратури у визначений строк без поважних причин їх оголосять у розшук і направлять до суду клопотання про щодо їх затримання, написав Лисенко.

У ГПУ додали, що Головна військова прокуратура продовжує збір доказів причетності представників влади і службових осіб Збройних сил Росії, а також їх пособників, до розв’язання і ведення агресивної війни проти України.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».