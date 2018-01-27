Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента Росії

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан всіх національностей бойкотувати вибори президента Росії, які 18 березня вперше відбудуться на окупованому півострові. Таку заяву Чубаров зробив у Facebook після повідомлення про те, що російські силовики з ОМОНом і автозаками прибули до місця проведення засідання громадської ініціативи «Кримська солідарність» в Судаку 27 січня.

«Зрозуміло, що російськими окупантами здійснена чергова акція залякування кримськотатарських активістів. З іншого боку, дуже яскрава і переконлива акція, яка в максимально доступній формі показує всім жителям Криму, як поводитись 18 березня 2018 року, на який окупанти призначили незаконні вибори «президента» Росії», – заявив він.

Чубаров висловив сподівання, що більшість кримських татар не прийдуть на «вибори». Він також закликав кримчан всіх національностей бойкотувати цей процес.

«Після акцій, подібних до сьогоднішньої, кожен з тих нечисленних співвітчизників, хто, проявивши слабкість або малодушність, з’явиться 18 березня 2018 року на виборчі дільниці, виявиться вічним вигнанцем серед своїх співвітчизників і одновірців. Абсолютний бойкот незаконних в окупованому Криму виборів, призначених на 18 березня 2018 року. 18 березня 2018 року – жодного кримського татарина, жодного етнічного українця, жодного патріота України – жителя Криму, незалежно від його національності, на незаконно відкритих виборчих дільницях незаконно призначених виборів президента Росії в тимчасово окупованому Криму!», – написав голова Меджлісу кримських татар.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року, у річницю російської анексії Криму. Відповідний закон, який передбачає перенесення дати виборів, схвалили Державна дума і Рада Федерації Росії і підписав російський президент Володимир Путін.

Вперше у виборах президента Росії візьмуть участь кримчани – на окупованому півострові влашутують виборчий процес.