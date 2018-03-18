На «Чонгарі» відбулася акція проти російських виборів у Криму

Біля контрольного пункту в'їзду та виїзду «Чонгар» на адміністративному кордоні з Кримом 18 березня відбулася акція проти проведення російських виборів на півострові, повідомляє сайт Крим.Реалії.

«Ми починаємо мовчазну акцію протесту проти виборів Російської Федерації на українській землі, на півострові Крим, і заперечуємо будь-які результати цих виборів. Наша мета – підтримати наших патріотів у Криму, які повинні бачити, що ми разом з ними, і робимо все можливе, щоб повернути півострів», – зазначив ініціатор акції, голова Генічеської райдержадміністрації Херсонської області Олександр Воробйов.

Учасники акції «Кримчанине, бойкотуй свавілля на українській землі», «Не дай поставити себе на коліна», «Крим – це Україна» та інші.

Крім того, представники громадської організації «Волонтер» роздають людям, що перетинають адміністративний кордон, листівки з інформацією, як поводитисяна тимчасово окупованій території, куди звертатися по безоплатну правову допомогу в разі порушення прав і свобод громадян України.

Вибори президента Росії проводять 18 березня 2018 року, в четверту річницю російської анексії Криму. Спеціально для того, щоб дві дати збіглися, в Росії змінили виборче законодавство – раніше передбачалося, що вибори мали відбутися в останню неділю березня, тобто 25 числа.

Росіяни можуть проголосувати за вісьмох кандидатів, але аналітики вважають, що ці вибори є фактичним перезатвердженням на новий шестирічний термін чинного російського лідера Володимира Путіна, який перебуває при владі вже 18 років. До виборів не був допущений Олексій Навальний – єдиний кандидат, який вів свою кампанію понад рік, ще від кінця 2016 року.

16 лютого президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту не визнавати результати виборів президента Росії в анексованому Криму.

Про невизнання виборів президента Росії в Криму йдеться в декларації верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні.