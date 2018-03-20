Лідери ЄС хочуть кращої комунікації щодо загроз після нападу в Солсбері

Лідери Євросоюзу планують закликати голову європейської дипломатії Федеріку Моґеріні знайти шляхи для поліпшення стратегічної комунікації в ЄС, контррозвідки і кіберзахисту на тлі отруєння в Британії колишнього російського шпигуна і його дочки нервово-паралітичною речовиною.

Про це йдеться в проекті висновків саміту, що відбудеться в Брюсселі 22-23 березня, який бачив кореспондент Радіо Свобода.

Лідери ЄС, зокрема, погоджуються, що «Європейський союз має посилити стійкість до хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних ризиків, у тому числі через тіснішу співпрацю між ЄС і його державами-членами, а також НАТО».

Крім того, як йдеться в проекті висновків, ЄС має продовжувати зміцнювати свої можливості для реагування на гібридні загрози, у тому числі у сферах кіберзахисту, стратегічних комунікацій і контррозвідки».

У документі сказано, що Моґеріні має доповісти щодо прогресу в питаннях до наступного саміту в червні.

У заяві ЄС Москву прямо не обвинувачують в отруєнні, але «оцінки Великої Британії, що, найбільш імовірно, Росія відповідальна» за отруєння, сприймаються «надзвичайно серйозно».

Напередодні в ЄС заявляли, що мають намір засвідчити повну солідарність із Великою Британією й оголосити свою «оновлену політику» щодо Росії, з огляду на інцидент із отруєнням в Солсбері колишнього офіцера російського ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

18 березня президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля і його дочки.