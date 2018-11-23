Суд у Дніпрі повернув ГПУ обвинувальний акт щодо підозрюваних в держзраді українців

Бабшкінський районий суд Дніпра повернув прокуратурі обвинувальний акт щодо підозрюваних в державній зраді українців Дар’ї Мастікашевої та Олександра Каратая. Відповідне рішення 23 листопада оприлюднив суд.

Суд також вирішив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обом підсудним до 21 січня 2019 року.

«Згідно з рішенням суду, обвинувальний акт повернутий прокурору у зв’язку з його невідповідністю вимогам закону. У ньому є помилки, які є суттєвими для того, щоб прийняти цей акт до розгляду. Тепер ми очікуємо одного з двох рішень прокурора: або він виправить помилки і подасть до суду акт, що відповідатиме закону, або ж він знову буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції», – сказав у коментарі Радіо Свобода адвокат підсудних Валентин Рибін.

Суд над підозрюваними в державній зраді українцями Дар’єю Мастікашевою та Олександром Каратаєм розпочався цього тижня. Сторона обвинувачення заявила клопотання про продовження їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи наявністю ризиків того, що підсудні можуть ухилятися від суду та чинити незаконний вплив на свідків.

Водночас адвокати наполягали на поверненні обвинувального акта до прокуроратури, як такого, що «не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу»: в обвинувальному акті щодо обох підсудних фігурує слово «підозрюється», а не «обвинувачується».

Раніше Дніпровський районний суд Кам’янського ухвалив рішення про повернення обвинувального акту до прокуратури, але апеляційний суд області скасував це рішення.

Громадяни України Дар’я Мастікашева та Олександр Каратай підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб), частиною 1 статті 111 (державна зрада), частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Їм інкримінують дії, спрямовані «на шкоду суверенітету та інформаційній безпеці України», зокрема те, що 2017 року вони організували виїзд до Росії колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі під приводом роботи на будівельних об’єктах. Насправді, як вважає обвинувачення, у Росії колишні бійці мали використовуватися в диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.

Обоє підсудних своєї провини не визнають.

Раніше захисники Дар’ї Мастікашевої та Олександра Каратая заявляли, що обоє були затримані незаконно та зазнали катувань під час слідства. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вимагала перевірки інформації про «тортури в СБУ» щодо Дар’ї Мастікашевої. У Службі безпеки України незаконні дії заперечували.