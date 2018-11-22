У Дніпрі почався суд над підозрюваними в державній зраді Мастікашевою і Каратаєм

У Дніпрі розпочався суд над громадянами України, підозрюваними в державній зраді, Дар’єю Мастікашевою й Олександром Каратаєм. Засідання Бабушкінського райсуду Дніпра відбулося 22 листопада.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сторона обвинувачення заявила клопотання про продовження обом підсудним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи це наявністю ризиків того, що підсудні можуть ухилятися від суду й чинити незаконний вплив на свідків. На думку обвинувачення, підсудні можуть переховуватися від суду, оскільки раніше періодично виїздили до Росії. Також прокурор наголошував на тяжкості інкримінованих злочинів.

«Обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 111 Кримінального кодексу України, і застосування більш м’якого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, не передбачене», – заявив представник обвинувачення.

Адвокати заперечували проти продовження тримання їхніх підзахисних під вартою й клопотали про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Також адвокати наполягали на поверненні обвинувального акту до прокуратури, як такого, що «не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу»: в обвинувальному акті щодо обох підсудних фігурує слово «підозрюється», а не «обвинувачується». Адвокат Валентин Рибін назвав це «юридичною нісенітницею».

«Немає в цьому акті обвинувачення. Тому що на сторінці 1 обвинувального акту чітко зазначено, що Каратай Олександр Володимирович «підозрюється» у чиненні кримінальних правопорушень… Далі на сторінці 8 вже Мастікашева Дар’я Дмитрівна «підозрюється у державній зраді». Це ж писав прокурор, він затвердив цей обвинувальний акт. Не викликає жодних сумнівів те, що це помилка, яка буде вартувати скасування будь-якого вироку в даному провадженні», – зазначив Валентин Рибін.

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Раніше Дніпровський районний суд Кам’янського ухвалив рішення про повернення обвинувального акту до прокуратури, але апеляційний суд області скасував це рішення.

Обоє підсудних своєї провини не визнають.

Громадяни України Дар’я Мастікашева й Олександр Каратай підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб), частиною 1 статті 111 (державна зрада), частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Їм інкримінують дії, спрямовані «на шкоду суверенітету та інформаційній безпеці України», зокрема те, що 2017 року вони організували виїзд до Росії колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об’єктах. Насправді, як вважає обвинувачення, в Росії колишні бійці мали використовуватись у диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.

Раніше захист підсудних заявляв, що вони були затримані незаконно і зазнали катувань під час слідства. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вимагала перевірки інформації про «тортури в СБУ» щодо Дар’ї Мастікашевої. В СБУ незаконні дії заперечували.