СБУ: немає будь-якої інформації про застосування катування щодо Дарії Мастікашевої

В управлінні СБУ в Дніпропетровській області заявляють, що відсутня будь-яка інформація щодо умов та обставин незаконного затримання, а також застосування катування та насильства щодо громадянки Дарії Мастікашевої. Про це йдеться у відповіді управління СБУ в Дніпропетровській області на інформаційний запит Радіо Свобода.

У відповіді йдеться також про те, що наразі слідчий відділ Управлення здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому щодо Мастікашевої і зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 серпня 2017 року.

Як поінформували в управлінні СБУ, 16 серпня 2017 року Дарію Мастікашеву було затримано за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Як зазначено у відповіді, наступного дня затриманій було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб), частиною 1 статті 111 (державна зрада) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

15 вересня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Служба безпеки України протягом двох днів із тортурами утримувала без зв’язку із зовнішнім світом жінку, підозрювану в державній зраді. Як йдеться в заяві правозахисників, 29-річна Дарія Мастікашева, громадянка України, яка живе в Москві, приїздила в серпні на Дніпропетровщину до матері і сина, а коли намагалася сісти на автобус назад до Росії, її затримали представники українських сил безпеки. Як заявляють у HRW, родичі Мастікашевої заявили, що два дні не мали про неї відомостей. Згодом жінці висунули обвинувачення у державній зраді, а суд у Дніпрі вирішив помістити її під арешт.

Тоді ж адвокат Дарії Мастікашевої Валентин Рибін повідомив Радіо Свобода, що звернувся до Європейського суду з прав людини щодо незаконного затримання співробітниками СБУ своєї підзахисної і застосування тортур

17 серпня голова СБУ Василь Грицак заявив, що служба викрила механізм російських спецслужб, через який ФСБ Росії планувала використати колишніх бійців АТО для прикриття терактів на території цієї країни. За його словами, двох підозрюваних організаторів вивезення українських бійців взяли під варту.