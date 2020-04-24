«Надоїла нам та метушня, втекли сюди в глуш, а тут така біда» – жителі погорілих сіл на Житомирщині

Низка сіл на Житомирщині постраждала від лісових пожеж. 73 будинки згоріли чи були частково пошкоджені. Кілька сімей довелося відселити з епіцентру горіння. Поки світова увага прикута до розповсюдження коронавірусної інфекції, на півночі України вирує вогняна стихія, забираючи з собою десятки тисяч гектарів лісу. Основний удар на себе прийняли кілька сіл Овруцького району. Найбільше постраждали села Личмани і Магдин. Вони розташовані у третій зоні відчуження й межують із відселеними селами часів Чорнобильської аварії.

Густа сіра мряка встелилася за десятки кілометрів до епіцентру пожежі на Житомирщині. Темно-молочна ковдра, що затягнулася між погорілими лісами, супроводжує нас вглиб Полісся, далеко на північ України. Стійкий запах диму вже в дорозі вабить своєю небезпекою. Із добряче полатаної дороги, яка веде від Овруча в Білорусь, ми звертаємо праворуч. На Магдин. Хто б міг подумати, що поміж лісу можуть стояти хати і там житимуть люди?

«Пішли на пенсію, надоїла нам та метушня, втекли сюди в глуш. Побудували собі храм. Нікого не чіпали. Жили, збирали гриби-ягоди. На тобі – така от біда», – каже нам Іван. Він в Личманах уже 8 років живе, його товариш Юрій – сім з половиною. Чоловік із довгою сивою бородою у сірому в’язаному светрі й армійських штанях вантажить на тачанку невеликі снопи сіна. Його дім згорів, як і все, що було поруч. «У мене там причеп перевернутий. Там у мене десять курей спаслося. Треба якось загороду для них зробити. В мене згоріли чотири кози і десять козлят таких, – тягне рукою до коліна Іван, показуючи висоту тварин, – качки погоріли, кури. Це і є найважливіше», – на якусь мить здалося, що Іван розчулився. Підняв вказівний палець до очей, розвернувся і пішов у бік господарства, яке залишилося після пожежі.

Насправді, люди в погорілих селах із осторогою сприймають журналістів. Не дивно, адже ледь не вся медіаспільнота побувала в глибинці Житомирщини. Не кожен бажає показувати себе на камеру, розповідати про пожежу. Особливо, як це буває у селі, коли пішла чутка, що вцілілу худобу в покинутих домівках хтось краде. За час нашого перебування у селах, які постраждали від вогню, ми побачили десятки, а то й сотні автівок із різних регіонів. Починаючи від сусідніх райцентрів, завершуючи далекими Франківщиною і Тернополем. Допомога у скрутну хвилину людям вкрай необхідна. Гори пакунків із одягом, картопля, різна крупа й навіть зерно, насипане горою – в Личмани й Магдин їде все. В цей момент хочеться згадати бойові дії на Донбасі. Пригадується зима 2017 року, Авдіївка. В місті відімкнули електропостачання, теплопостачання й воду. Внаслідок активних бойових дій були пошкоджені усі комунікаційні мережі міста. І в цей момент ледь не вся Україна з’їхалася в невеличке промислове місто-супутник Донецька.

Чужого горя немає По старій розбитій лісовій дорозі об’їжджає ями невелика вантажівка із житомирськими номерами. В причепі навантажено кілька сотень цеглин, мішки з цементом і шифер. Двоє чоловіків пробираюся крізь погорілий ліс у глибину села Магдин. Періодично вони зупиняються, щоб на мобільний телефон зафіксувати згарища домів. Через кілька кілометрів вони зупиняються біля одного із вцілілих будинків, там на землі уже ледь не склад різної допомоги. Є і крупа, і одяг, і будівельні інструменти, навіть холодильник і дитячі іграшки. Поруч із допомогою п’ятеро чоловіків розвантажують будівельні матеріали.

«Сьогодні зранку прочитав пост (у фейсбуці). Завантажилися, сіли і приїхали. Матеріали повністю мої особисті. Купив цемент, 10 листів шиферу, два піддони цегли. Просто привіз людям. На даний час їм більш потрібно, ніж мені. Я ще через півроку-рік зароблю грошей і буду далі будуватися. А людям на даний час потрібно відбудовуватися. Тому вирішив допомогти», – каже нам Віталій, він приїхав сюди із сусіднього райцентру – міста Малина. Поки ми спілкуємося із Віталієм, із-за наших спин виїжджають іще дві автівки із допомогою. Без зайвих клопотів і підготовки беруться усе вивантажувати й розкладати на свої місця біля тієї ж вцілілої хати. Господарем дому є Дмитро, який живе тут із двома дітьми і дружиною. З темною бородою, замурзаним фартухом понад штанами і кофтиною чоловік метушиться від одного місця до іншого. На бороді в Дмитра зелена з білими вставками маска. Складно було зрозуміти, усміхається він чи ні. Та на кілька слів до нас вирвався не легко – між роботою каже: «Ми всьому раді, нам усе потрібно. Привезли їжі – це теж дуже важливо на даний момент. Продукти довгого зберігання. Люди настільки щедрі, що нам навіть пиріжки передавали. Уявляєте, наскільки люди від себе відривають…» – у цей момент Дмитро намагається стримати емоції. Його витривала пауза і відведені вбік очі більш промовисті, ніж слова. Він розповість про «чудо», яке врятувало його домівку, про те, як боролися й за інші хати. Утім, каже він, найбільше чудо – це єдність людей.

«Наскільки у нас прекрасний народ. Прості люди – усі відгукнулися. Ця колосальна народна підтримка відчувається у кожній дрібничці, – каже Дмитро. – Тут люди, знаєте, міцні, тверді. Звичайно, це горе. Але є у нас надія, що ми перейдемо цей етап. Усе побудуємо, усе буде добре», – з нотками впевненості й сподівання каже нам чоловік. Повсюди стійкий запах смаленого дерева. Хата за хатою, тин за тином згоріли вщент. Пожежа забирала все, що нажито роками, і вогонь, підсилений вітром, не розбирався в тому, хто кому і що винен. Люди в селах уклінно просять не звинувачувати їх у пожежах. Для них це давно не новинка у цих краях, утім, розповідають вони, такого ще не було. «Є вогонь, який іде просто, по верху, по деревах. А це ось тобі стіна. І верх, і низ, і все воно так… І ще гуде так. Слава Богу, що без людських жертв, – хреститься перед нами Вікторія. – Воно із такою швидкістю йшло… І гул іде, і так кидає», – піднімає над собою руки і зводить їх на ширину плечей жінка. Старі дерев’яні хати, ще й покриті дранкою, зайнялися як сірники. Пожежа забрала за собою все, залишивши попелище на подвір’ї її хати. Погоріла домашня птиця, усе майно, яким обробляли городину… Та й саме поле перетворилося на суцільне попелище з поліської землі.

Поки люди оговтуються ось уже як тиждень від пожеж, ми вирішили об’їхати лісисту місцевість і оглянути, що там. Як от, наприклад Виступовичі. Майже закинуте село на кордоні із Білоруссю не постраждало від вогню. Зелені ліси, суха трава у пояс і врослі в землю старі дерев’яні хати пустують на поліській землі. Лише гуркіт вантажівок із лісом розрізає звуки природи. Таких вантажівок ми зустрінемо чимало по дорозі. Чи то ближче до кордону, чи то уже на самих згарищах – усюди їдуть вантажівки або з лісом, або на завантаження. Серед версій підпалу йде мова про знищення доказів вкраденого лісу або ж підготовка ґрунту й політичної волі до видобутку бурштину. Та найбільш імовірною версією, яку розглядає слідство, є підпали листяного настилу. Поліція уже затримала одного винуватця лісових пожеж. Втім, встановлення винних не применшить збитків для природи й не зменшить і так небезпечної роботи для пожежників.

Обіч дороги стоїть пожежна автівка. Гуготіння моторів натякає нам, що в шланги подається вода. Ті, до речі, як змії, розповзлися вглиб лісу і ведуть до дерев, які все ще тліють. Раз на хвилину чутно сильний тріск. Погоріле коріння сосен не витримує ваги стовбура, й дерева валяться додолу. За 10 хвилин під тиском із шлангів виливається майже дві з половиною тисячі літрів води. Пожежники проливають торф’яники, які зайнялися внаслідок пожежі. З-під ніг просочується дим, а земля гріється до неможливого рівня. Нам інколи здається, що з-під землі виринає пекло. З ним і борються пожежники. «Мусимо тут все добре проливати, щоб не було повторного займання. Ось так метр за метром проходимо ділянки. Будьте обережні, тут дерева валяться», – каже нам Олег. Поки пожежний автомобіль поїхав набирати воду, в нас з’явилося кілька хвилин, щоб поспілкуватися із хлопцями. Олег і його команда уже шосту добу працюють на Житомирщині.