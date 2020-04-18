У Києво-Печерській лаврі підтвердили 26 нових випадків захворювання – Кличко

У Києві станом на ранок 18 квітня підтвердили 770 випадків захворювання на COVID-19, за добу кількість хворих зросла на 65 людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, 26 нових випадків зафіксовано у Києво-Печерській лаврі.

Він уточнив, що за добу захворіли 24 жінки віком від 24 до 69 років, а також 41 чоловік віком від 19 до 92 років. Госпіталізували 11 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції.

На сьогодні у Києві від COVID-19 одужали 30 людей, померли 12.

Кличко закликав киян лишатися вдома на Великдень, не ходити в гості і не відвідувати церков.

Станом на ранок 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків захворювання на COVID-19, померли 133 людини, 275 одужали.