Епіфаній розповів, як освятити паски вдома

Великодні паски можна освятити вдома, повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода. Для цього потрібно після звершення богослужінь покропити паску освяченою на Водохреще водою.

«Якщо людина не має змоги, а це особливо люди похилого віку, які повинні перебувати в цей час вдома, щоб не наражати себе на небезпеку, після звершення богослужінь у храмах і, долучившись до них по телевізору, чи через інші засоби, фейсбук, ютуб і так далі, мають можливість самостійно взяти освячену на Йордан воду і покропити нею паску, чи ті приношення, які ми приносимо зазвичай до храму в цей час», – сказав Епіфаній в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він закликав вірян не брати безпосередньої участі в богослужіннях, не приходити масово на освячення пасок, а долучатися до богослужінь онлайн.

Християни східних обрядів святкуватимуть Великдень 19 квітня. Служби Божі з цього приводу починаються ще звечора 18 квітня.