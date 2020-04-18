Правоохоронці стежитимуть за порядком під час роздачі Благодатного вогню у Києві

Правоохоронці стежитимуть за правопорядком біля Свято-Воскресеньського храму, куди сьогодні делегація Української православної церкви привезе Благодатний вогонь з Єрусалима.

Біля собору, де проходитиме роздача вогню, знаходитимуться поліцейські та нацгвардійці, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

«Разом з тим наголошуємо, що у зв’язку з протиепідемічними заходами вхід до церкви буде обмежено з метою дотримання правил протидії поширенню коронавірусу. Закликаємо священнослужителів та вірян дотримуватися норм карантинних обмежень задля власної безпеки та безпеки оточуючих», – мовиться у повідомленні.

У Єрусалимі 18 квітня відбулася церемонія сходження Благодатного вогню, що символізує воскресіння Ісуса Христа. Церемонія відбулася без звичного натовпу паломників, через карантинні заходи, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав усіх православних християн України утриматися від відвідування храмів і святкувати Великдень вдома, переглядаючи трансляції богослужінь.