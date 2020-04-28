28 квітня у столиці Сербії, Белграді, сербські законодавці зібралися на свою першу парламентську сесію відтоді, коли в країні було оголошено надзвичайний стан для боротьби з пандемією коронавірусу. Усередині будівлі парламенту були встановлені пластикові щити для захисту депутатів. Законодавці обговорили законопроєкт про ратифікацію надзвичайного стану, запровадженого президентом Сербії Александаром Вучичем.