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28 квітня 2020, Київ 22:53
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Парламент Сербії відновив засідання в умовах пандемії з рукавичками, масками і щитами – відео

Парламент Сербії відновив засідання в умовах пандемії з рукавичками, масками і щитами – відео
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Парламент Сербії відновив засідання в умовах пандемії з рукавичками, масками і щитами – відео

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28 квітня у столиці Сербії, Белграді, сербські законодавці зібралися на свою першу парламентську сесію відтоді, коли в країні було оголошено надзвичайний стан для боротьби з пандемією коронавірусу. Усередині будівлі парламенту були встановлені пластикові щити для захисту депутатів. Законодавці обговорили законопроєкт про ратифікацію надзвичайного стану, запровадженого президентом Сербії Александаром Вучичем.

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