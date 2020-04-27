У Сербії розпочалися вечірні «домашні» протести проти влади й президента

Тисячі громадян Белграда й ще кількох міст Сербії щовечора у своїх квартирах протестують проти надзвичайного стану й політики президента Александра Вучича, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

З ініціативи правлячої Прогресивної партії, починаючи з середини березня, громадяни о 20-ій годині, після завершення центральної інформаційної передачі на державному телебаченні, на балконах й вікнах аплодували медичним працівникам на знак подяки за зусилля, які докладають для загального добра.

Від 25 квітня на заклик кількох неурядових організацій після аплодисментів медпрацівникам розпочинається гучний протест: громадяни свистять, вигукують гасла проти влади, бʼють в барабани, металеві предмети, дують в труби та інші інструменти, запускають на весь голос класичну музику тощо. З багатьох квартир почути, серед інших, звуки «Революційного етюду» Шопена.

Незалежні засоби масової інформації стверджують, що громадяни протестують проти надзвичайного стану, котрий був запроваджений 15 березня рішенням глави держави Александра Вучича, спікера парламенту Майї Ґойкович й голови уряду Ани Брнабич. Згідно з конституцією, парламент мав бути скликаний найближчим часом для затвердження згаданого рішення.

Однак надзвичайну сесію скликали на 28 квітня. Влада тим часом ухвалила 44 декрети, якими накладено чимало обмежень на права й свободи громадян й врегульовано численні економічні справи, питання охорони здоровʼя, освіти, економіки.

Протестами з балконів й свистками наприкінці девʼяностих років розпочалися акції, які призвели до скинення режиму Слободана Мілошевича. На той час нинішній президент Вучич був міністром інформації. Незалежні оглядачі вважають, що він наразі проводить ту саму політику як 20 років тому, оскільки влада контролює всі пʼять національних телевізійних каналів й більшість щоденних газет.

Уряд досі не реагував на щовечірні протестів, які тривають приблизно по 15 хвилин.